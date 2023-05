MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – “E’ stato un fine settimana di Monaco ricco di emozioni, sia per chi era in pista sia per chi ha seguito il Gran Premio in televisione e online. Così come accaduto un anno fa in questa gara, anche oggi abbiamo visto in pista tutte e cinque le tipologie di pneumatici a disposizione delle squadre, con il debutto della nuova specifica di Wet che non richiedono il preriscaldamento: proprio a proposito di quest’ultima, le prime indicazioni sembrano essere in linea con le aspettative anche se, ovviamente, dobbiamo tenere presenti le caratteristiche uniche del tracciato monegasco”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, dopo il Gp di Monaco. “La parte di gara sull’asciutto è vissuta nel duello a distanza fra chi ha scelto di partire con le Medium e chi con le Hard, molti di più rispetto a quanto ci si poteva aspettare alla vigilia, mentre soltanto un pilota, Zhou, ha optato per le Soft – ha aggiunto Isola -. Come spesso accade qui, è stata una partita a scacchi per vedere chi avrebbe fatto la mossa decisiva – il pit-stop – cercando di azzeccare la finestra di traffico migliore. Se a ciò si aggiunge l’incertezza relativa alle condizioni meteorologiche – con la pioggia che era data da tutti in avvicinamento ma da nessuno con l’intensità poi verificatasi – si comprende sia stato difficile gestire la gara senza commettere errori” ha detto Isola. Per quanto concerne “la durata del primo stint con le Medium, molto più estesa rispetto alla vigilia (non ci sono solo i 55 giri di Verstappen ma anche i 53 di De Vries e Tsunoda e i 50 di Norris), va detto mai come su questa pista la gestione della gomma anche quando accusa del graining viene fatta in funzione del traffico e di quella che può essere l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, com’è infatti accaduto oggi”, ha concluso il direttore Motorsport Pirelli.

