MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – E’ stata una giornata fitta di azione quella terminata presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, che nel fine settimana ospita il terzo appuntamento stagionale del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike e, per la prima volta nel 2021, la presenza di un ristretto numero di spettatori sulle tribune. Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) è padrone di casa a Misano e conquista la sua seconda vittoria nella classe Regina, in seconda posizione Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) e chiude il podio il Campione del Mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR). In WorldSSP e WorldSSP300 trionfano rispettivamente Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) e Adrian Huertas (MTM Kawasaki / Kawasaki Ninja 400) portandosi così al comando delle classifiche di Campionato.

Sul fronte pneumatici, Pirelli si può ritenere soddisfatta delle performance dei pneumatici presentati al Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round. Nella classe WorldSBK, tutti i piloti hanno scelto una mescola super morbida al posteriore: protagonista di Gara 1 la nuova soluzione di sviluppo SCX A0557 (opzione B) scelta da ben diciannove piloti in griglia, mentre i rimanenti due piloti hanno preferito la SCX di gamma (opzione A). Anche all’anteriore la maggior parte dei piloti ha scelto di gareggiare con la nuovissima soluzione di sviluppo SC1 A0508 (opzione A), mentre il resto della griglia ha preferito la SC1 di gamma (opzione B). Inoltre, la nuova soluzione da qualifica in specifica Y0449 ha permesso di abbassare anche al Misano World Circuit Marco Simoncelli il record del circuito.

In occasione di questo round italiano, Pirelli ha voluto celebrare la partnership tecnica con il costruttore italiano Ohvale, insieme al quale ha potuto presentare anche nel paddock del WorldSBK due dei modelli Ohvale GP-0 160, gommate con pneumatici Pirelli DIABLO Superbike con calettamento da 10 pollici. Queste “piccole” moto saranno le protagoniste della MiniGP World Series, un progetto nato per unificare le competizioni nazionali MiniGP di tutto il mondo, con l’obiettivo di creare una piattaforma di lancio per i giovani piloti e per aumentare le loro abilità e opportunità. Di fatti, i primi tre classificati di ciascuna competizione nazionale saranno invitati a gareggiare nella finale mondiale che si terrà a Valencia, e che vedrà tutte le Ohvale 160 in griglia gareggiare su pneumatici Pirelli Diablo Superbike 10″.

Pirelli è da tempo impegnata in attività di livello nazionale ed internazionale che supportano la crescita dei giovani piloti. Un altro esempio di questo impegno è la sponsorizzazione tecnica della Yamaha R3 bLU cRU European Cup, il campionato monomarca nato per dare l’opportunità a piloti di tutto il mondo dai dodici ai venti anni di gareggiare in un contesto professionale con un pacchetto chiavi in mano. Questo campionato, che affiancherà diversi round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike, ha visto la gara inaugurale prendere il via proprio oggi al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con una gara che ha visto i giovani talenti sulle moto della Casa di Iwata battagliarsi per la vittoria nel corso di dieci giri mozzafiato.

