IMOLA (ITALPRESS) – “Le prove libere di oggi hanno rappresentato la prima opportunità per vedere le slick in azione questo weekend, soprattutto soft e medium. La soft si è effettivamente comportata meglio di quanto molti immaginavano, ed è per questo che è stata scelta dalla maggior parte dei piloti per la Sprint. E’ stata in un certo senso una sorpresa: personalmente, mi sarei aspettato che più piloti gravitassero verso la scelta “classica” della medium per la gara Sprint. C’è stato un pò di graining sulla soft, ma non più di quanto ci si aspetterebbe in queste circostanze, con una pista “verde” dopo la pioggia di ieri e temperature ragionevolmente basse. Penso quindi che ci siano diverse strategie sul tavolo per il gran premio di domani, supponendo ovviamente che le condizioni restino asciutte, il che non è affatto scontato”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, al termine della giornata del sabato a Imola dove si correrà il Gp dell’Emilia Romagna.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com