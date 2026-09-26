GP Cremona, Barbier “Ruolo determinante della scx di gamma”

CREMONA (ITALPRESS) – “La prima giornata di gare a Cremona ha confermato il trend positivo visto nel corso della stagione, con un ulteriore progresso delle prestazioni in tutte le classi. Pur in presenza di un tracciato particolarmente sensibile alle variazioni di temperatura, i riferimenti cronometrici si sono rapidamente avvicinati a quelli della scorsa edizione, disputata con la stessa allocazione pneumatici”. Questa l’analisi di Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli, dopo le qualifiche e gara-1 della tappa di Cremona del Mondiale di Superbike che hanno esaltato la Ducati di Iker Lecuona.

“Un ruolo determinante lo ha avuto la SCX di gamma, già scelta da tutti i piloti fin dai primi turni e protagonista di prestazioni estremamente competitive – spiega Barbier – In qualifica il livello si è ulteriormente alzato: i primi sei piloti hanno sfruttato il maggiore grip della nuova SCQ di gamma per scendere sotto il precedente record della pista. Lecuona, nel giro che gli è valso la pole position, ha migliorato il precedente primato di oltre sei decimi. Sarà interessante verificare se questa soluzione verrà impiegata anche nella Gara Superpole di domani, anche se il lavoro svolto dai team nel corso del weekend lascia prevedere una netta preferenza per la SCX anche nella gara breve”, conclude Barbier.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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