ROMA (ITALPRESS) – Si chiude a un passo dal podio la prova di Andrea Santarelli nel Grand Prix Fie di spada di Budapest. Piazzamento tra i top 16 anche per Gianpaolo Buzzacchino. Nella competizione femminile è Rossella Fiamingo la migliore delle azzurre: nono posto per lei.

Buona prestazione per Andrea Santarelli che è arrivato a poche stoccate dal podio di Budapest. Il campione mondiale a squadre di Milano ha iniziato la giornata con la vittoria per 9-8 sull’atleta neutrale Sarkysian. Nel turno dei 32 poi la vittoria contro il kazako Kurbanov per 15-13. Ancora un successo negli ottavi di finale sullo svizzero Bayard per 15-11. Lo stop per lo spadista umbro delle Fiamme Oro nei quarti contro il francese Borel per 15-11, che vale comunque un bel piazzamento a Santarelli, che torna così tra i migliori del mondo anche a livello individuale.

Prestazione di buon livello anche per Gianpaolo Buzzacchino. Il siciliano delle Fiamme Oro nel tabellone dei 64 si è imposto sul campione olimpico di Rio 2016, il venezuelano Limardo Gascon 15-13. Nei 32 il successo per 15-9 contro l’olandese Van Nunen prima della sconfitta negli ottavi, sempre 15-9 contro il giapponese Kano. Così gli altri azzurri: 17° Davide Di Veroli, 28° Fabrizio Di Marco, 33° Federico Vismara, 34° Valerio Cuomo e 62° Giacomo Paolini.

Nella prova femminile è Rossella Fiamingo la migliore delle azzurre. La campionessa siciliana dei Carabinieri ha iniziato la giornata con il netto successo contro la canadese Mackinnon con il punteggio di 15-8. Nel turno che valeva un posto tra le “top 16” l’argento olimpico di Rio si è imposta, sempre 15-8, contro la statunitense Ebula. Lo stop per Rossella Fiamingo è arrivato negli ottavi di finale contro l’ungherese Kun per 15-8, decretando il suo nono posto finale.

Così le altre azzurre impegnate nel tabellone principale: 18esima Alberta Santuccio, 23esima Alessandra Bozza, 23esima Federica Isola, 32esima Lucrezia Paulis, 33esima Mara Navarria, 35esima Giulia Rizzi, 40esima Gaia Caforio e 50esima Roberta Marzani.

Per la prossima prova di Coppa del Mondo la spada si dividerà tra Nanchino e Tbilisi. La prova femminile si svolgerà in Cina, quella maschile in Georgia nel weekend tra il 22 e il 24 marzo con le competizioni individuali e a squadre.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

