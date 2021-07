SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton (Mercedes) è stato il più veloce nelle prove libere del Gran Premio d’Austria, realizzando il miglior tempo di giornata nelle FP2, mentre Max Verstappen (Red Bull) è stato il più veloce nelle FP1. In entrambe le occasioni, per ottenere il miglior tempo hanno utilizzato pneumatici P Zero Red Soft ma, a differenza dello scorso fine settimana, questa volta la soft è in mescola C5: uno step più morbida della nomination di una settimana fa. Infatti C3 e C4, usate come medium e soft lo scorso fine settimana, sono tornate in azione al Gran Premio d’Austria rispettivamente come hard e medium. Rispetto allo scorso weekend, le temperature sono state più basse, con qualche goccia di pioggia caduta nel pomeriggio. All’inizio della FP2, che sessione rappresentativa delle condizioni di qualifica e gara, la temperatura ambiente ha registrato 22 gradi mentre quella della pista era di 31 gradi, oltre 10 gradi in meno rispetto alla scorsa settimana. Anche se il circuito è stato utilizzato lo scorso fine settimana, la pioggia recente ha creato condizioni simili alle prove libere di una settimana fa e c’è stata una buona evoluzione della pista durante la giornata. Tuttavia i piloti e i team conoscevano molto bene il tracciato e questo ha contribuito a rendere entrambe le sessioni un pò più veloci rispetto a sette giorni fa. Ogni pilota ha avuto a disposizione due set del nuovo pneumatico prototipale (distinguibile dalla mancanza di marcature sui fianchi) da provare durante le prove libere del venerdì. Questo prototipo, in mescola C4, presenta una nuova costruzione posteriore che è in fase di valutazione con l’obiettivo di introdurlo a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna e usarlo per il resto della stagione. Il nuovo pneumatico incorpora elementi dei pneumatici 2022 da 18 pollici. Verstappen è stato il pilota ad aver realizzato, nelle FP2, il miglior tempo con il pneumatico prototipo (1m05.558s). Il gap tra le mescole è stimato in circa 0,7 secondi tra soft e medium, mentre quello tra medium e hard è nell’ordine di 0,5 secondi e si basa anche sui dati dello scorso fine settimana di gara.

Dennis Hauger (Prema) ha conquistato la pole position in Formula 3 dopo che a Caio Collet (MP Racing) è stato cancellato il giro veloce per aver infranto i track limits: un tema ricorrente anche in Formula 1. In Austria tutti i piloti hanno utilizzato la P Zero Yellow medium, nominata per la prima volta quest’anno. La medium offre un passo in più in termini di grip rispetto alla hard, è più forte sia lateralmente che come trazione e sembra molto adatta a questo circuito. In virtù della dodicesima posizione in qualifica, Logan Sargent di Charouz scatterà dalla pole per la gara sprint di domani mattina. A differenza dei piloti di Formula 1, quelli di Formula 3 hanno avuto oggi la prima esperienza del Red Bull Ring e si sono quindi concentrati nel massimizzare la conoscenza del circuito e della mescola medium.

“Le priorità principali per i team oggi erano due: valutare la soft in mescola C5, che non è mai stata utilizzata in Austria, e provare il nuovo pneumatico prototipo, in mescola medium C4, nelle condizioni più rappresentative per i team – il bilancio di fine giornata di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli – Stiamo raccogliendo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno su questo nuovo pneumatico posteriore, che presenta una costruzione più robusta, e analizzeremo i dati per poterlo poi iniziare ad utilizzare da Silverstone in poi. Il feedback che abbiamo avuto finora dai piloti è generalmente positivo e indica che performa in modo abbastanza simile all’attuale pneumatico e questo era esattamente il nostro obiettivo: mantenere lo stesso livello di prestazioni aumentando al contempo la robustezza. Come previsto, con la nomination mescole di uno step più morbida, abbiamo avuto un pò di graining sulla soft e questo suggerisce che potremmo avere strategie piuttosto diverse rispetto allo scorso fine settimana: d’altro canto questa era proprio l’idea alla base del cambio di nomination per il secondo weekend di gara”.

