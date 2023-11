YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “Ancora una qualifica spettacolare per chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Sono state tre sessioni molto combattute – basta guardare i distacchi – dove ogni piccolo particolare poteva risultare determinante”. Lo ha dichiarato il direttore Motorsport Pirelli Mario Isola dopo le qualifiche in vista del Gp di Abu Dhabi in programma domani, gara che chiuderà la stagione. “Sul tracciato di Yas Marina è il terzo settore a fare spesso la differenza sul giro secco e per affrontarlo nella maniera migliore bisogna non soltanto preparare con attenzione il giro cronometrato ma anche gestire con accuratezza le gomme attraverso i vari punti cruciali in modo da arrivare nella parte finale nelle migliori condizioni possibili. Ciò aggiunge un elemento di incertezza in più in una situazione che vede già un grande equilibrio fra le forze in campo e lo si è visto chiaramente questo pomeriggio” ha detto Isola.

“Guardando alla gara di domani, le scelte delle squadre – quasi tutte hanno conservato due set di Hard – fanno capire come la C3 sarà la mescola prediletta. La sosta unica è sulla carta la più veloce, con la Medium come gomma per il primo stint per poi passare appunto alla Hard. La doppia sosta – con la sequenza C4/C3/C3 – è molto vicina come tempo complessivo di gara e potrebbe diventare un’opzione appetibile soprattutto in caso di neutralizzazione nella seconda metà della corsa. Difficilmente si vedrà all’opera la C5, a meno che qualcuno non voglia tentare l’azzardo nelle fasi finali per cercare di sfruttare – con una vettura più leggera – il vantaggio di grip che la Soft comunque fornirebbe rispetto ad una Hard usata”.

