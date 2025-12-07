GP Abu Dhabi, Isola: “E’ stata una stagione molto combattuta”

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “I nostri complimenti a Lando Norris per la conquista del suo primo titolo piloti. La lotta è rimasta aperta fino all’ultima gara della stagione, una delle più combattute degli ultimi anni grazie alla grande vicinanza di prestazioni tra le diverse scuderie. Max Verstappen e Oscar Piastri non si sono certo risparmiati oggi, regalandoci un finale emozionante”. Così il direttore motorsport di Pirelli, Mario Isola, dopo il Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025 di Formula 1.

“Sul fronte strategico, come previsto, la maggior parte dei team ha optato per le due mescole più consistenti, puntando a una sola sosta e, in alcuni casi, prolungando lo stint con la Hard oltre i quaranta giri. Nonostante sulla gomma più dura non si sia manifestato graining, la C3 ha inevitabilmente mostrato segni di usura nelle tornate finali”, ha aggiunto Isola.

“Tra chi ha scelto una strategia alternativa spicca proprio il neo campione Lando Norris che, probabilmente spinto dal pit stop aggiuntivo di Leclerc, ha concluso la gara con due soste, sfruttando i due treni freschi di Hard conservati dal team nei giorni precedenti. Anche Lewis Hamilton ha affrontato l’ultimo dei suoi tre stint su gomme nuove, ma in questo caso su Medium. Una scelta vincente che gli ha permesso di recuperare diverse posizioni, confermando quanto le due opzioni strategiche fossero vicine, come indicavano le nostre simulazioni”, ha detto ancora il direttore motorsport di Pirelli.

“L’impegno di Pirelli non si ferma qui: martedì saremo di nuovo in pista, assieme a tutte le scuderie, per una giornata di test. Dieci mule car guidate da piloti ufficiali proveranno la nuova gamma di pneumatici 2026, mentre dieci young driver si eserciteranno con vetture e gomme di quest’anno”, ha concluso Isola.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).