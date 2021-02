ROMA (ITALPRESS) – “Un governo che esce dalle urne è un’altra roba. Ma siamo di fronte a un’operazione che ricorda molto il ‘National unity government’ di Winston Churchill. Anche qui gli effetti sono quelli di una guerra mondiale. O, per usare un’altra metafora, ci serviva un chirurgo bravo per fare il trapianto di cuore, abbiamo piazzato il migliore in sala operatoria. Mario Draghi è la persona più indicata, per standing internazionale, per curriculum e poi perché in un momento come questo, non passando per le urne, non penso ci sia di meglio. Se fallisse, non ci sarebbero più alibi: con lui passa l’ultimo treno”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un’intervista al quotidiano la Repubblica. Draghi, spiega Zaia, “adesso però si troverà in un campo da gioco diverso rispetto a quello al quale era abituato. C’è tutta un’architettura istituzionale complessa, lo vedremo all’opera sul doppio dossier: l’uscita dall’emergenza sanitaria, il Recovery e dunque la ripartenza economica. Ne abbiamo bisogno”. Dal nuovo premier, Zaia si aspetta “un nuovo rinascimento, economico e sociale. E nuovo slancio alla riforma autonomista”. Riguardo al ruolo del Carroccio nel governo, Zaia sottolinea: “La Lega è una sola e il segretario del partito è Matteo Salvini…. La linea la definisce il segretario. I tre ministri sono della Lega senza alcuna variante sul tema. Tre figure di spicco di assoluta personalità, che hanno avuto esperienza di governo e di sicuro faranno un ottimo lavoro”.

