ROMA (ITALPRESS) – “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega, se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, la nostra è l’esatto contrario”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione della segreteria politica del suo partito a Roma. “Sarà il professor Draghi – ha aggiunto – a scegliere se per il futuro dell’Italia sono meglio nuove tasse o meno tasse. Noi a differenza di altri siamo liberi, non abbiamo già scelto il sì o il no. Qualunque sarà la nostra scelta sarà la scelta di tutti, a differenza di altri dove ci sono correnti, correntine, fuoriusciti e ripensanti, noi ci confrontiamo sulle idee e quando si sceglie la Lega si muove come un sol uomo”.

(ITALPRESS).