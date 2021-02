Governo, Paita “Draghi soluzione migliore”

"Ritengo che questo Paese non possa rinunciare a una straordinaria competenza, sarebbe la condizione per far ripartire l'Italia e far volgere in positivo questa crisi". Lo ha detto la deputata di Italia Viva, Raffaella Paita, in merito all'incarico di formare un nuovo Governo affidato a Mario Draghi. ror/sat/mrv/red