Governo, Mulè “Forza Italia solleva tema politico, non di poltrone”

"Ieri è stata una battuta d'arresto che serve a fermarsi e ragionare, capite cosa c'è da aggiustare per partire meglio rispetto a come siamo partiti". Così il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio. xb1/sat/gtr