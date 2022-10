Dopo aver incassato la fiducia alla Camera con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, il Governo guidato da Giorgia Meloni si presenta oggi al Senato per ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento al suo Esecutivo. Alle 13 la discussione in Senato, la replica del presidente del Consiglio è attesa alle 16.30. A seguire il voto.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).