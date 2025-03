Governo, Gasparri “E’ il più stabile in Ue, è vantaggio per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa sa da anni che dovrà incrementare le spese per la difesa, lo dovremmo fare comunque per essere più sicuri e più autonomi. L'esercito comune è una speranza, sarebbe già un progresso un'integrazione maggiore tra le difese dei singoli Paesi". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. Parlando poi dello scenario italiano, Gasparri ribadisce che "il governo è affidabile" ed "è il più stabile in Europa, cosa non abituale: noi eravamo quelli dei governicchi, dei governi balneari, dei governi tecnici. Un'Italia stabile in un'Europa instabile è una cosa che invece dovremmo tenere cara, è un vantaggio per il Paese". xi2/mgg/mrv