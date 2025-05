Going firma le esperienze di viaggio ispirate a Lilo & Stitch

MILANO (ITALPRESS) – Un viaggio tra le isole hawaiane sulle orme di Lilo & Stitch. Going firma una nuova collezione di esperienze tailor made che portano nelle agenzie di viaggio italiane il fascino delle Hawaii, tra natura rigogliosa, cultura locale e quello spirito di ohana – Ohana significa famiglia nel senso più ampio del termine – che è il cuore narrativo della rivisitazione in live action del classico d’animazione Disney Lilo & Stitch in programmazione nelle sale italiane.

I pacchetti firmati Going prevedono soggiorni su misura che combinano le isole di Oahu, Kauai e Maui, con focus naturalistici e di esotico relax nei paesaggi che hanno ispirato le avventure di Lilo & Stitch. Parte integrante dell’esperienza è il soggiorno ad Aulani/Disney Hawaii Resort che nel design degli arredi e nelle ambientazioni outdoor crea rimandi continui alla cultura hawaiana, sapendo creare una forte suggestione e sottolineando l’attrazione nei confronti di una destinazione amatissima dai viaggiatori italiani. Ma non è tutto, il tour operator Going coglie l’occasione dell’uscita del film per rilanciare le proposte per le altre celebri destinazioni Disney: come Walt Disney World Resort a Orlando (Florida), di cui è distributore ufficiale per l’Italia, e Disneyland Resort ad Anaheim (California).

Per celebrare l’uscita di Disney Lilo & Stitch, Going lancia anche una promozione esclusiva valida su partenze fino al 31 maggio 2026: dal 22 maggio al 31 luglio 2025, utilizzando il codice sconto Ohana2025, si potrà usufruire di 200 euro di sconto a persona su pacchetti di 7 notti comprensivi di volo per le Hawaii, ma anche per tour negli Stati Uniti che includano una tappa nei parchi Disney americani.

Dopo il successo delle proposte ispirate a Mufasa: Il Re Leone e Oceania 2, questa nuova collezione di viaggi conferma l’impegno di Going nel creare esperienze emozionali e immersive, dove il cinema d’animazione incontra la cultura del viaggio, e dove la vacanza diventa parte di una storia da vivere in prima persona.

