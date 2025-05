Goggia “Stagione sempre molto lunga, Guardia di Finanza una famiglia”

MILANO (ITALPRESS) - "La stagione per noi è sempre molto lunga ed estenuante, perché parte a fine ottobre e finisce a fine marzo, e solitamente abbiamo veramente pochissime notti preventivate a casa. Stiamo in giro tanto però avere la possibilità di andare a sciare a fine stagione significa fare chilometri, testare tutto l'equipment e lavorare su dettagli su cui durante la stagione non si riesce a lavorare. Abbiamo un grossissimo periodo di preparazione fisica per poi preparare al meglio la trasferta più importante in Argentina a settembre". Lo ha dichiarato Sofia Goggia, a margine dell'inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del "Gruppo Sciatori Fiamme Gialle". "Nella Guardia di Finanza ho trovato una famiglia che mi ha sempre supportata al meglio e la cosa che mi rende più orgogliosa è il fatto di avere sviluppato un fortissimo senso di appartenenza per quella che ritengo essere una grande famiglia, proprio per quelle relazioni e legami personali indissolubili che sono andata a stringere con la gerarchia". eb/gm/gsl