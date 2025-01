VENEZIA (ITALPRESS) – Il coro della scuola Gabelli, classe IV C, dell’Istituto comprensivo Franca Ongaro, del Lido di Venezia e la Scuola di musica Ilirska Bistrica, di Ilirska Bistrica in Slovenia. Sono i vincitori del Concorso musicale transfrontaliero nuove generazioni #GO2025. Saranno dunque questi i due cori a salire sul palco del Teatro Verdi di Gorizia, il prossimo 23 maggio, ad intonare l’Inno alla Gioia di Beethoven, accompagnati dall’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. La proclamazione è avvenuta questa mattina, in una diretta on line, seguita anche dalle scuole, cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin e il responsabile del progetto Vittorio Baroni, insieme all’assessore del Comune di Gorizia Patrizia Artico e ad Alessandra Schettino, direttrice della SCGV “Emil Komel” di Gorizia. Con loro sono intervenuti Edvard Popit, preside dell’associazione delle Scuole di musica del litorale sloveno, il direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia Andrea Erri, il maestro Luciano Borin, presidente della Giuria di qualità e Micaela Passon, responsabile di progetto per Gect go.

“E’ una mattinata di festa, questa, perchè celebriamo una “sfida” culturale, musicale in particolare, e tra ragazzi. E’ stata una grande occasione di incontro e di avvicinamento all’arte. Applaudo quindi i vincitori ma mi congratulo davvero con tutti” ha esordito l’assessore De Martin. Gli ha fatto seguito l’assessore del Comune di Gorizia Patrizia Artico che ha sottolineato il grande valore culturale e civile del progetto: “Una dimostrazione che il dialogo è possibile, come dimostrato anche lungo questo nostro confine, tragico nel passato”.

Il concorso ha visto la partecipazione di 21 classi del territorio comunale veneziano e 9 classi slovene che, dopo aver preso parte a un laboratorio musicale nell’ambito del progetto europeo #GO2025FENICE (Interreg ITA-SLO), hanno prodotto ciascuno un videoclip in cui hanno interpretato una versione originale dell’Inno alla Gioia, cantato in italiano e sloveno. I videoclip sono stati pubblicati sui canali social del progetto e, dal 15 dicembre al 15 gennaio, sono stati sottoposti a votazione tramite like dal pubblico, ovvero la giuria popolare del concorso. Ma, contestualmente, una giuria qualitativa ha anch’essa visionato i videoclip e definito una propria graduatoria di merito: “Avevamo diversi criteri di valutazione ma con una linea guida base: i cori dovevano mostrare una capacità vocale e di intonazione tali da reggere l’accompagnamento di un’orchestra come quella del Teatro La Fenice e la giuria tecnica è stata pienamente d’accordo nella valutazione che le competeva. Detto questo, è stato un piacere lavorare con i bambini e le loro voci” ha spiegato il maestro Borin.

Due cori vincitori, ma all’appuntamento del 23 maggio, ha spiegato Vittorio Baroni, sono invitate anche tutte le scuole che hanno aderito al concorso: “Inoltre a ciascuno studente arriverà il diploma di partecipazione con il kit didattico bilingue”.

