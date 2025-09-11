Global Sumud Flotilla, a Siracusa il saluto alle imbarcazioni italiane

SIRACUSA (ITALPRESS) - Sono arrivate al porto di Siracusa, dopo uno scalo ad Augusta, le 17 imbarcazioni siciliane dirette a unirsi alla Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia di Gaza. Le barche ritorneranno ad Augusta, da dove salperanno domani all’alba per iniziare la traversata. Gli equipaggi sono sbarcati alla Marina di Siracusa tra gli applausi dei manifestanti e dei cittadini, muniti di bandiere palestinesi per sostenere la popolazione di Gaza. Tra gli slogan e gli striscioni le parole "Fermiamo Israele", "Free Palestine", "No genocidio". Complessivamente la Global Sumud Flottila dovrebbe essere formata da circa 55 imbarcazioni. Sulla banchina, ad accogliere le barche, anche il presidente dell’Ucoii - Unione delle Comunità Islamiche, Yassine Lafram, accompagnato dal vice presidente Kheit Abdelhafid, imam della moschea di Catania. Le imbarcazioni salpate da Siracusa si ritireranno di nuovo ad Augusta per salpare domani mattina all'alba. In partenza c'è anche la Life Support di Emergency. La nave di ricerca e soccorso dell’Ong fondata da Gino Strada sarà l’ultima a partire delle barche italiane dirette a Gaza, avrà il ruolo di nave osservatrice e offrirà supporto medico e logistico alle navi che dovessero averne necessità. xo5/vbo/gtr