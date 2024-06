ROMA (ITALPRESS) – Il maggior coinvolgimento si registra tra gli uomini e nella fascia di età tra i 25 e i 44 anni, dove la quota di appassionati supera la maggioranza assoluta del target, mentre c’è un minor interesse da parte delle donne. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research a proposito degli Europei di calcio che hanno preso il via in Germania lo scorso 14 giugno, manifestazione sportiva che coinvolge e interessa quasi un italiano su due. Nel complesso – secondo il sondaggio – oltre due italiani su tre dichiarano che, comunque, seguiranno le partite di questi europei, anche se con un’attenzione e una frequenza diversa tra chi si limiterà alle partite della nostra Nazionale e/o a quelle più importanti e chi, invece, sarà un fedelissimo di questo campionato. Ad oggi, dopo la conclusione della prima giornata della fase a gironi, prevale un ottimismo nei confronti dell’Italia allenata da Luciano Spalletti. Quasi la metà della popolazione, infatti, ritiene che la Nazionale farà un ottimo Europeo e, dovendo scommettere su chi alzerà la coppa e sarà incoronato Campione d’Europa, la sfida è tra Italia e Germania, con una leggera preferenza (o speranza) per i nostri colori. A seguire nei pronostici degli italiani troviamo la Spagna, la Francia e, più distaccata, l’Inghilterra. Il sondaggio Euromedia Research è stato realizzato il 17/06/2023 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).

