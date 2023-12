Gli italiani spenderanno 8 miliardi per i regali di Natale

ROMA (ITALPRESS) - Per i regali di Natale quest'anno gli italiani spenderanno 8 miliardi di euro, quasi un miliardo in più rispetto al 2022, Nel 2021 la spesa era stata di 7,8 miliardi. La spesa media sarà di 186 euro. È quanto emerge dai dati di Confcommercio su tredicesime e consumi di Natale presentati a Roma dal direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella. Per molte famiglie italiane sarà dunque un Natale senza pessimismo, con la quota di tredicesima disponibile per i consumi che sale a 1.882 euro, anche se non manca qualche incertezza per il futuro.