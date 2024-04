NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Marco Guida di Torre Annunziata e Daniele Orsato di Schio, sono i direttori di gara selezionati dalla Uefa per gli Europei in programma dal 15 al 14 luglio in Germania. Come arbitri Var, invece, scelti Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

In tutto 18 gli arbitri scelti per dirigere le 51 partite della kermesse continentale. Questo l’elenco in ordine alfabetico: Artur Soares Dias (Portogallo), Jesùs Gil Manzano (Spagna), Marco Guida (Italia), Istvan Kovacs (Romania), Ivan Kruzliak (Slovacchia), François Letexier (Francia), Danny Makkelie (Olanda), Szymon Marciniak (Polonia), Halil Umut Meler (Turchia), Glenn Nyberg (Svezia), Michael Oliver (Inghilterra), Daniele Orsato (Italia), Sandro Schàrer (Svizzera), Daniel Siebert (Germania), Anthony Taylor (Inghilterra), Clemente Turpin (Francia), Slavko Vincic (Slovenia), Felix Zwayer (Germania).

Nella squadra arbitrale di Guida ci saranno gli assistenti Filippo Meli e Giorgio Peretti, in quella di Orsato Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

Così come agli Europei del 2020 e nell’ambito della collaborazione tra la Uefa e la Conmebol (la Confederazione sudamericana di calcio) un arbitro argentino, Facundo Tello, insieme ai suoi due assistenti, si unirà al gruppo di arbitri europei impegnato in Germania.

“Euro2024 è l’apice del calcio continentale per nazionali, con le migliori squadre in competizione ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per dirigere queste partite. Tutti i direttori di gara scelti hanno arbitrato secondo i più alti standard nelle principali competizioni Uefa e nei rispettivi campionati nazionali si sono preparati in modo eccezionale per essere tra i selezionati per Euro2024. Abbiamo piena fiducia in loro, sicuri che dimostreranno le loro qualità alla fase finale del torneo”, le dichiarazioni di Roberto Rosetti, direttore generale arbitrale Uefa.

A metà maggio gli arbitri selezionati andranno in ritiro a Francoforte dove avranno la sede per tutta la durata del torneo, mentre la sede Var sarà a Lipsia presso l’International Broadcast Centre.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]