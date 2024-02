NAPOLI (ITALPRESS) – L’oro della squadra di sciabola maschile e il bronzo del team dei fiorettisti segnano una chiusura trionfale per l’Italia della prima parte degli Europei giovanili Napoli 2024, la metà dedicata agli Under 17. Nella categoria Cadetti, infatti, la delegazione azzurrina stravince il medagliere per Nazioni con ben 11 medaglie conquistate, di cui 5 d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo. Un bottino ricchissimo, che esprime al meglio la grande prova offerta dagli atleti italiani in tutte le specialità, con la sciabola sugli scudi avendo portato a casa tutti e quattro i titoli in palio.

Nella domenica del PalaVesuvio, impreziosita dalla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’Italia degli sciabolatori Under 17 si è laureata campione d’Europa dopo una prestazione eccezionale. Oro al collo per i fratelli Leonardo Reale (già vincitore dell’individuale, e premiato anche come primo classificato nel Circuito Europeo Cadetti di questa stagione) e Valerio Reale, Massimo Sibillo e Christian Murtas. Gli azzurrini hanno cominciato la propria cavalcata battendo negli ottavi di finale la Polonia per 45-22. Con la stessa autorità, i ragazzi guidati in panchina dai maestri Fabio Di Lauro e Ilaria Bianco, dello staff tecnico del ct Nicola Zanotti, hanno sconfitto nei quarti la Spagna 45-31. Emozionante, palpitante e durissima la semifinale contro l’Ungheria, che l’Italia è riuscita a conquistare con il punteggio di 45-43, guadagnandosi così il pass per l’ultimo atto. La finale con la Bulgaria ha messo il punto esclamativo sulla giornata speciale della sciabola italiana: 45-36 il punteggio con cui, trascinati dal gran tifo di un numeroso pubblico, gli azzurrini sono riusciti a conquistare la medaglia più preziosa. Abbracci ed emozioni per i fratelli Reale, Murtas e Sibillo, quest’ultimo da “padrone di casa” e festeggiato anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il ministro Abodi si è complimentato anche con il quartetto italiano del fioretto maschile, che ha portato a casa un bronzo di valore firmato da Mattia Conticini, Emanuele Iaquinta, Marco Panazzolo ed Elia Pasin. I fiorettisti italiani hanno debuttato nel tabellone degli ottavi con un 45-26 sulla Spagna. Il quartetto guidato a fondo pedana dai maestri Fabrizio Villa e Francesca Bortolozzi (con loro anche Stefano Barrera), dello staff del ct Stefano Cerioni, ha poi superato nei quarti di finale la Germania 45-31, entrando tra le “top 4”. In semifinale è stata sfida batticuore con Israele (poi laureatasi campione d’Europa), vissuta sul filo dell’equilibrio, e in cui gli azzurrini hanno ceduto soltanto all’ultima stoccata, con il punteggio di 45-44, ko che li ha dirottati alla finale per il terzo posto, contro l’Ungheria. Decisi a mettersi al collo la medaglia, i fiorettisti italiani hanno comandato il match dall’alba al tramonto, vincendo per 45-32 e conquistando così un meritatissimo podio.

All’Italia del fioretto maschile anche la gioia di ricevere il premio come miglior squadra del Circuito Europeo Under 17 stagionale.

Stop ai quarti di finale per l’Italia della spada femminile. Mariachiara Testa, Mariacarolina Chiarolanza, Silvia Liberati e Ludovica Costantini agli ottavi di finale hanno sconfitto la Svezia per 45-39. Sfortunato per le azzurrine il match dei quarti di finale in cui sono state superate 41-36 dalla Polonia. Le ragazze condotte dai maestri Paolo Zanobini e Dago Tassinari, dello staff del ct Dario Chiadò, nel tabellone dei piazzamenti hanno prima perso 44-35 con la Spagna e poi superato per 45-38 la Germania, chiudendo così al settimo posto. Piena soddisfazione per il gran bottino degli Under 17 azzurri è stata espressa tanto dal Presidente federale Paolo Azzi quanto dal capo delegazione Guido Di Guida. Da domani inizia la seconda parte dell’Europeo giovanile Napoli 2024: sulle pedane del PalaVesuvio saliranno gli Under 20. Nel lunedì partenopeo si disputeranno le prime tre gare individuali della categoria Giovani: protagoniste la spada maschile (per l’Italia ci saranno Matteo Galassi, Nicolò Del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi), il fioretto femminile (con Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e Vittoria Pinna) e la sciabola femminile (impegnate Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Manuela Spica e Mariella Viale).

