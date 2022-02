ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto maschile sale di nuovo sul podio della Coppa del Mondo nella gara a squadre e, dopo il primo posto nella tappa di Parigi, conquista la terza piazza a Il Cairo. Come nella prova in Francia il ct Stefano Cerioni ha scelto di schierare la stessa formazione composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, che hanno ancora una volta fornito un’ottima prova di insieme mancando per un soffio l’approdo alla finale.

Il quartetto azzurro ha iniziato la sua gara dal tabellone dei 16 battendo l’Olanda, in un assalto condotto fin da subito, col punteggio di 45-32 e poi ai quarti ha superato l’ostacolo Hong Kong per 45-42, approdando così in semifinale. Qui il team italiano ha incontrato gli Stati Uniti in un match combattuto e approcciato bene dalla squadra americana, che si è portata sul 15-10.

Una grande prova di Tommaso Marini ha permesso poi agli azzurri di tornare avanti fino al 20-11 e di proteggere il vantaggio fino al 35-33, quando lo stesso Marini ha poi subito la rimonta di Nick Itkin e nulla ha potuto in ultima frazione Daniele Garozzo che, nonostante il parziale di 7-5 in suo favore, ha concluso l’assalto sul 45-42 per gli Usa.

La squadra italiana è così tornata in pedana nell’assalto per il terzo posto contro la Corea e, schierando anche Alessio Foconi al posto di Guillaume Bianchi, è riuscita a colmare l’iniziale svantaggio e a dilagare poi nel finale chiudendo il match col punteggio di 45-29.

La gara si è conclusa con la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per 45-34: nel tabellone dei 16 gli atleti di Mosca avrebbero dovuto incontrare l’Ucraina, che ha preferito non salire in pedana consegnando così il passaggio del turno agli avversari.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com