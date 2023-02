TORINO (ITALPRESS) – Alimentazione e riduzione degli sprechi, taglio degli imballi e della carta, produzione di energia pulita e potenziale dell’idrogeno, aumento dell’efficienza degli edifici e delle aule. Utilizzo ottimale dei fondi Pnrr. Ma anche ricerche congiunte e trasversali tutte legate alla sostenibilità e alla transizione energetica. Questi i temi principali dell’Accordo della Rete delle Università Piemontesi per lo Sviluppo Sostenibile – RUS Piemonte, con cui le quattro Università confermano di essere allineate agli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile – SRSvS – e di essere disponibili per un lavoro a fianco della Regione per portare il Piemonte sul percorso di transizione verso un nuovo modello di sviluppo. A firmare l’intesa Bartolomeo Biolatti, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Gian Carlo Avanzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, e Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, con l’assessore Matteo Marnati con specifica delega ad Ambiente, Energia e Ricerca, con i connessi rapporti con Atenei.

I quattro Atenei piemontesi, unendo le forze nella RUS Piemonte, avranno la possibilità di realizzare azioni congiunte di coinvolgimento della popolazione (la cosiddetta terza missione delle Università), che potranno impattare su una comunità di oltre 140.000 persone, considerando l’insieme di studenti, collaboratori, staff tecnico-amministrativo e docenti. Le sfide poste al 2030 e 2050 dall’Agenda Globale e dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile impongono sistemi di governance collaborativi e transdisciplinari. “Con l’accordo della RUS le Università piemontesi si uniscono nello sfidante percorso della transizione ecologica verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030, mettendosi a disposizione, assieme alla Regione Piemonte, della società tutta” dichiara il Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bartolomeo Biolatti. “La sostenibilità è un tema chiave del nostro piano strategico e non a caso un nostro dipartimento concentra la didattica e la ricerca scientifica sullo sviluppo sostenibile e sulla transizione ecologica” dichiara il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi.

“In questo momento storico il sistema universitario piemontese dimostra di essere in grande forma. A fronte di un calo nazionale delle immatricolazioni, i nostri atenei proseguono nel trend di constante crescita. Tanti sono i progetti in campo nelle singole Università e tante le collaborazioni che ci legano sul territorio” dichiara il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco. “L’accordo tra i quattro atenei costituisce un importante passo in avanti in una strategia di connessione dei saperi e delle competenze del sistema universitario in un ruolo di stimolo, supporto, accompagnamento e orientamento delle scelte in tema di sostenibilità dei territori piemontesi” dichiara il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna.

-foto xb2-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com