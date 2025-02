MILANO (ITALPRESS) – Oltre 600 persone hanno ascoltato con grande attenzione la testimonianza di Giusy Versace ospite, nella serata di venerdì 31 gennaio, del Centro Aiuto alla Vita di Saluzzo (Cn), in occasione della consueta serata organizzata dall’associazione alla vigilia della 47^ Giornata Nazionale per la Vita che si è celebrata ieri, domenica 2 febbraio. L’incontro si è svolto in una gremitissima sala della Parrocchia Maria Ausiliatrice di Saluzzo, durante il quale Giusy ha saputo raccontarsi con immenso trasporto e grande capacità comunicativa, incantando la platea e poi firmando il suo libro ‘Con la testa e con il Cuore si va ovunquè per oltre un’ora. “Serate come queste fanno bene al cuore, perchè vedere l’impegno costante di persone che si prodigano per aiutare gli altri genera una contagiosa energia positiva. Quello che ho visto a Saluzzo è stato davvero straordinario e sono molto contenta di essere stata invitata a portare la mia testimonianza, alla vigilia di una giornata così importante come la 47^ Giornata Nazionale per la Vita. Ringrazio di cuore il Centro Aiuto alla Vita di Saluzzo, tutti i suoi volontari con i quali mi complimento, don Silvio Eandi e tutte le persone che sono venute a conoscermi e ad ascoltarmi” queste le parole della Versace al termine della serata.

Foto: ufficio stampa Giusy Versace

(ITALPRESS).