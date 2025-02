BOLOGNA (ITALPRESS) – Giusy Versace è stata ospite dell’Auditorium San Rocco di Carpi, dove ha preso parte ad una serata organizzata dall’associazione culturale ‘Gli Argonautì, moderata dal capitano della Nazionale italiana Calcio amputati Francesco Messori e dal titolo ‘Si gioca come si vivè.

Oltre a Giusy Versace è stato invitato a raccontare la propria storia anche il pluricampione paralimpico di nuoto Antonio Fantin, collegato in video conferenza.

L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri, organizzati dall’associazione culturale, sul tema dello sport inteso come strumento di cambiamento sociale, soprattutto per i giovani. Erano oltre 250 persone ad applaudire le storie di coraggio, tenacia, sudore, fatica e gioia di Versace e Fantin; racconti che hanno fatto emozionare il pubblico, ma soprattutto fatto riflettere sull’importanza di non arrendersi mai davanti alle difficoltà della vita e a comprendere che la disabilità è solo negli occhi di chi guarda; racconti e valori ben descritti nei libri dei due protagonisti come l’autobiografia di Giusy Versace ‘Con la testa e con il cuore si va ovunquè e ‘Punto a Capo, dalla malattia all’oro paralimpicò di Antonio Fantin.

Al termine dell’incontro, Giusy si è fermata a lungo per firmare copie del libro.”Ringrazio molto gli organizzatori Marco Dondi e Alessandro Ballerini dell’associazione ‘Gli Argonautì per l’invito e la splendida accoglienza. E’ stato bello rivivere il mio percorso e le mie sfide, assieme ad Antonio Fantin, grande atleta e persona molto profonda. Ma è stata per me anche la scusa per rivedere l’amico Francesco Messori che mi è stato accanto in veste di moderatore. Ho conosciuto meglio la realtà degli Argonauti, una nella realtà che promuove il rispetto anche attraverso eventi culturali come questo. A loro vanno i miei complimenti”.

