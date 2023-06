TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “L’interlocutore istituzionale del Governo e della politica non è il sindacato, ma il Csm”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, al Taobuk Festival di Taormina.

“Se un magistrato singolarmente ritiene che dal suo punto di vista una legge sia sbagliata dal punto di vista tecnico, nessuno ha il diritto di dire che interferisce”, ha sottolineato Nordio in merito alle dichiarazioni del presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia sulla riforma della giustizia. “In questo caso invece si tratta del rappresentante di un sindacato dei magistrati che aveva pronunciato una serie di critiche severissime prima ancora che fosse noto ufficialmente il testo del disegno di legge. Queste cose per me significano interferenze”, ha detto ancora il Guardasigilli.

