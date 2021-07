Giustizia, Gasparri: “Referendum motore aggiuntivo”

“Bisogna riformare la giustizia in Parlamento, ma i referendum sono un motore aggiuntivo per porre fine all’uso politico della giustizia da parte delle toghe rosse". Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo ai banchetti organizzati dal partito a Roma, per il referendum sulla giustizia. sfe/sat/gtr