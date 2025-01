CAGLIARI (ITALPRESS) – “C’è stata una discussione ampia, approfondita e anche serena tra tutti i componenti della Giunta. Abbiamo analizzato il panorama generale dell’ordinanza e abbiamo dato un orizzonte ai lavori, cioè quello di attendere un provvedimento importante, l’impugnazione e i ricorsi da parte della presidente. Perchè quello sarà un momento cruciale per la continuazione dei lavori della Giunta stessa. Perciò abbiamo aggiornato i lavori a dopo la scadenza dei termini di presentazione del ricorso, fissato per il 3 febbraio, al giorno successivo, il 4”. Lo ha annunciato il presidente della Giunta per le elezioni, Giuseppe Frau (Uniti per Todde) al termine della riunione sulla discussione della decadenza della governatrice Alessandra Todde. L’organismo infatti sta svolgendo le analisi propedeutiche al pronunciamento del Consiglio regionale sull’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari, ma ha deciso di attendere la presentazione dei ricorsi della presidente della Regione. Nell’incontro odierno è stato anche eletto vice presidente della Giunta l’esponente della minoranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti. Della Giunta delle elezioni fanno parte inoltre Roberto Deriu (Pd), Salvatore Cau (Orizzonte Comune), Giuseppe Dessena (Alleanza Verdi e Sinistra) e Gianluca Mandas (Movimento 5 Stelle) per la maggioranza, mentre Antonello Floris (Fratelli d’Italia), Piero Maieli (Forza Italia) e Alessandro Sorgia (Lega) sono in quota minoranza.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).