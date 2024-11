GENOVA (ITALPRESS) – “Siamo molto vicini, aspettiamo gli ok dalle persone interessate, poi lunedì pomeriggio tardi faremo l’annuncio”. Così Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine di un convegno organizzato da Confindustria poche ore dopo il vertice di maggioranza sulla nuova giunta. Come è stata trovata la quadra? “Le quadre si trovano cercando le soluzioni, quando le cose non si risolvono bisogna continuare a lavorarci sopra e a furia di lavorarci sopra si trovano le soluzioni”, si è limitato a rispondere Bucci.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).