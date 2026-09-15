Giulini: “Maldini? Verrà fuori la verità, crediamo in buona fede”

MILANO (ITALPRESS) - "Caso Maldini? Le notizie legate alla presenza di stupefacenti sicuramente è qualcosa che ci lascia basiti, sorpresi, non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo. Mi sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti, e questo secondo noi è molto grave". Lo ha dichiarato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini intervenuto prima dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A, in merito alla vicenda legata a Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale. "Abbiamo fatto degli esami ieri mattina, risultavano tutti negativi, crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo che giura di non aver assunto alcun tipo di sostanza se non, come vi dicevo, aver bevuto magari due cocktail o tre birre - ha aggiunto il numero uno del club sardo - Si vede dal valore che non è alto, anche se non è un valore con cui è raccomandato guidare, quindi non capiamo come possano essere uscite queste notizie. È evidente che c'è qualcuno all'interno della Polizia Locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno". Giulini ha poi proseguito: "Questi pre test, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, non danno delle molecole così precise. Mi chiedo da dove possa essere uscita sui giornali la notizia della presenza di ketamina. Dopodiché, io ho visto il verbale della Polizia Municipale - ha svelato Giulini -, parla unicamente di uno screening fatto con questi famosi pre test dove sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora avesse fumato una canna e non credo, credo che ci sia una distinzione enorme con l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro preconvocato dalla Nazionale italiana: chi ha fatto uscire la notizia si dovrà assumere le sue responsabilità". Il presidente Giulini ha sottolineato che la diffusione della notizia sia stata amplificata dal fatto che Daniel sia figlio di Paolo Maldini, "altrimenti non si sarebbe diffusa così ampiamente". "Verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue che ha fatto in pronto soccorso. E in quel momento che sia lui o chi ha scritto queste cose si dovrà di conseguenza assumere le responsabilità", ha concluso Giulini. pia/mc/azn/red