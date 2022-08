SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Incredibile Giulia Galiero: nella prima giornata dei World Taekwondo Junior Championships vince una stupenda e importante medaglia di bronzo al suo esordio iridato. All’Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria, nella categoria -44 kg Giulia Galiero conquista il podio, sfiorando la finale di un soffio, contro l’ottima atleta thailandese, Natkamon Wassana (1-2 il risultato della semifinale). Ai quarti di finale era arrivato il capolavoro contro la coreana Hyejin Oh dove si era imposta per due round a uno in un incontro mozzafiato e spettacolare in cui l’azzurra è stata praticamente perfetta. Negli incontri precedenti Giulia Galiero aveva superato, nell’ordine, l’azera Alima Guliyeva (2-0) e l’egiziana Salma Hussein Mahmoud Islam (2-1).

Foto FITA – Denis Sekretev

(ITALPRESS).

