Giulia, da Bergamo a Palermo per studiare Relazioni Internazionali

PALERMO (ITALPRESS) - Giulia Trapletti, nonostante le perplessità di parenti e amici, è riuscita a non demordere dal suo intento di iscriversi alla triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali all’Università degli Studi di Palermo. Da Nord a Sud una migrazione al contrario che oggi, a pochi giorni dalla laurea conquistata nel capoluogo siciliano con il massimo dei voti, racconta con orgoglio. “Non solo non me ne sono pentita – spiega in una intervista – ma continuerò a Palermo anche il percorso magistrale iscrivendomi al corso in International Relations". “Cresce – sottolinea il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – alla crescita della reputazione del nostro Ateneo che non è più legata a un certo provincialismo ma all’idea di un’università al centro del Mediterraneo, proiettata all’internazionalizzazione". vbo/abr/gtr (Interviste ufficio stampa Rettorato Università di Palermo)