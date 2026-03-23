Giuli a NY per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello “Momento storico”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "È un momento storico. Il ritorno in Italia di questo dipinto è un'operazione culturale senza precedenti. È una grande soddisfazione per il Ministero della Cultura e per tutti gli italiani che possono tornare a godere di tanta bellezza, e possono farlo anche perché il Governo e il MiC si sono impegnati fortemente per rafforzare il patrimonio culturale a disposizione dei cittadini. Il quadro è eccezionale, ha un altissimo valore devozionale e al tempo stesso artistico, è un'acquisizione straordinaria". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che si è recato nella sede di Sotheby's a New York, dove ha potuto visionare per la prima volta l'opera "Ecce Homo" e "San Girolamo Penitente" di Antonello da Messina, un pannello dipinto su entrambi i lati: da un lato è raffigurato un intenso "Ecce Homo", con Cristo coronato di spine, dall'altro un "San Girolamo penitente" in un aspro paesaggio roccioso. L'opera, acquistata poche settimane fa dalla Direzione generale Musei, ritornerà fra pochi giorni in Italia. xo9/fsc/gtr (Video di Stefano Vaccara)