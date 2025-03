Giubileo, una piattaforma digitale per i pellegrini

ROMA (ITALPRESS) - Una piattaforma digitale al servizio dei pellegrini che si recano alla Basilica di San Pietro per il Giubileo. L’ha realizzata Hive, società di Assist Group specializzata nella gestione di sistemi complessi. Ne parla l’amministratore delegato Maurizio Rota in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl