ROMA (ITALPRESS) – “Al via il rifacimento di 100 km di strade romane. La Giunta capitolina ha approvato un provvedimento che interviene in modo importante sulla viabilità cittadina. 18 milioni di euro messi in campo per avviare subito i primi lavori di manutenzione straordinaria stradale, in convenzione con Anas, in vista del Giubileo. Essenziale è la messa in sicurezza della maggior parte delle strade di penetrazione e di grande viabilità della Capitale”. Lo annuncia, su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Si parte dalle vie più degradate di ben 9 Municipi – si legge nel post – come via della Pisana, via di Ponte Galeria, via di Casal Selce, via della Storta, via di Casal del Marmo, e via di Boccea. Ma anche alcuni tratti stradali più interni alla città, come viale Parioli, viale Pilsudski e viale dei Quattro Venti, tenuto conto che solo nel mese di agosto, con un transito veicolare molto limitato, è possibile intervenire su zone tanto trafficate. Tutti questi lavori si svolgeranno prevalentemente di notte, per recare il minor disagio possibile ai cittadini. Ringrazio l’assessora Segnalini per l’impegno speso su questo importante provvedimento. Roma inizia a prepararsi al meglio per le grandi sfide che la attendono”.

