ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il Commissario Straordinario al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, hanno illustrato alla stampa il Dpcm sull’approvazione della proposta di programma degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Si tratta di un primo gruppo di 87 interventi – dei quali 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, altri 23 relativi ad accessibilità e mobilità, 8 dedicati al capitolo accoglienza e partecipazione e 24 per ambiente e territorio – per 1,8 miliardi di risorse complessive (di cui 1 miliardo di fondi giubilari), alle quali si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro che riguardano invece i 335 interventi già definiti con fondi Pnrr per la realizzazione del Piano “Caput Mundi”.

Per Gualtieri “quello di oggi è un atto fondamentale e ringrazio il governo che ha lavorato tempestivamente dopo l’insediamento. Questo ci ha consentito di presentare un programma che siamo in condizione di realizzare”.

“Sui tempi per la realizzazione delle opere incide positivamente la configurazione dei poteri del commissario straordinario, che può agire in deroga, e incide anche la cura che sarà garantita nei confronti di ogni tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata”, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il premier Giorgia Meloni, sottolinea, in una nota, che “Roma e l’Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all’identità stessa della Città Eterna, che è capitale del Cristianesimo e che ospita lo Stato della Città del Vaticano. C’è molto lavoro da fare ma, in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo e vivere un evento storico com’è il Giubileo”.

