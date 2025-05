VALONA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen vince la terza tappa del Giro d’Italia 2025, la Valona-Valona di 160 chilometri. Il danese si è ripreso la maglia rosa scavalcando Primoz Roglic, ora secondo a 9″. Il velocista della Lidl-Trek ha battuto nello sprint di gruppo Corbin Strong (Israel – Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar Team).

Sei gli uomini nella fuga di giornata – Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Mark Donovan (Q36.5), Chris Hamilton (Picnic PostNL) e Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta) – ad animare la corsa odierna, l’ultima in Albania: il gruppo ha lasciato spazio fino a un vantaggio massimo di circa 3′, poi nell’ultima salita di giornata il gruppo ha ricucito lo strappo sui fuggitivi prima dello sprint finale che ha incoronato il danese, di nuovo leader della classifica generale.

“Con quasi 3mila metri di dislivello è stata una giornata durissima, ma dovevo dare tutto

quello avevo per ripagare lo sforzo dei miei compagni di squadra. Io vincitore del Giro? Adesso non esageriamo (ride, ndr), vado forte in salita, ma mi godrò le prossime tappe, ci sono altre frazioni in cui posso dire la mia”, così il vincitore di giornata.

Domani ci sarà un giorno di riposo per il trasferimento in Italia, martedì si ripartirà con la quarta tappa, la Alberobello (Pietramadre) – Lecce di 189 chilometri, una frazione sostanzialmente piatta e su misura per i velocisti.

L’ordine di arrivo

1. Mads Pedersen (Lidl Trek) in 3h49’47”

2. Corbin Strong NZL (IsraelPremierTech) s.t.

3. Orluis Aular VEN (Movistar) s.t.

4. Brandon Rivera COL s.t.

5. Edoardo Zambanini ITA s.t.

6. Stefano Oldani ITA s.t.

7. Andrea Vendrame ITA s.t.

8. Martin Marcellusi ITA s.t.

9. Filippo Fiorelli ITA s.t.

10. Christian Scaroni ITA s.t.

Le classifiche generali

CLASSIFICA GENERALE

1. Mads Pedersen DEN (Lidl – Trek) in 7h42’10”

2. Primoz Roglic SLO (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 9″

3. Mathias Vacek CZE (Lidl – Trek) a 14″

4. Brandon McNulty USA a 21″

5. Juan Ayuso ESP a 25″

6. Isaac Del Toro MEX a 26″

?7. Max Poole GBR a 33″

8. Antonio Tiberi ITA a 34″

9. Michael Storer AUS a 36″

10. Giulio Pelizzari ITA a 40″

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 54 punti

2. Alessandro Tonelli ITA 35

3. Orluis Aular VEN 24

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 28 punti

2. Sylvain Moniquet BEL 18

3. Pello Bilbao ESP 12

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Mathias Vacek CZE in 7h42’24”

2. Juan Ayuso ESP a 11″

3. Isaac Del Toro MEX a 12″

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).