MODENA (ITALPRESS) – Giovanni Tommaso Sgro è il nuovo responsabile per le attività di Maserati Corse. Nel suo ruolo, Sgro guiderà le operazioni del Brand in ambito sportivo, riportando direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati e funzionalmente a Jean-Marc Finot, Senior VP, Stellantis Motorsport. Giovanni Tommaso Sgro è italoamericano, nato a Roma. Ha conseguito una laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università del Rhode Island (USA) e ha compiuto studi universitari anche in spagnolo e amministrazione aziendale. Può vantare una lunga e consolidata esperienza professionale internazionale con responsabilità in ambito marketing e nella creazione di Brand. Sgro ha ricoperto una serie di incarichi con responsabilità crescenti all’interno di Diageo, tra cui Group Brand Director, gestendo numerosi marchi globali in quasi 10 anni. E’ stato inoltre responsabile dello sfruttamento di piattaforme legate al motorsport che includevano un impegno di 7 anni con NASCAR, Grand Am e Rolex 24 e massimizzando le sponsorship.

Con il motorsport nel suo DNA, Maserati sarà il primo Marchio italiano a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship dal 2023. Per questo motivo, la nuova organizzazione contribuirà a rinnovare lo spirito di pura competizione del Brand.

Sgro coordinerà le future attività sportive di Maserati, rafforzando la consapevolezza del Marchio e la sua vocazione racing.

