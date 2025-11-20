Giovani, Mulè “Con Fondazione Paoletti una pdl per giornata del silenzio”

ROMA (ITALPRESS) - "Mai come adesso c'è uno straordinario bisogno di capire i bisogni dei ragazzi e proiettarsi nel futuro. In questo - ha aggiunto - si inserisce la proposta di legge, condivisa con la fondazione Paoletti, che mira a creare una giornata del silenzio che serve per riflettere in questo chiasso che ci circonda e fare in modo che si recuperi quell'anima che molte volte ormai viene persa, dispersa ogni giorno tra mille rivoli dei social e dei condizionamenti esterni". Così Giorgio Mulè, deputato di Fi e vicepresidente della Camera, a margine del primo evento per celebrare i 25 anni della Fondazione Patrizio Paoletti. xc3/ads/mca3