GENOVA (ITALPRESS) – Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in una zona della movida, lungo lo Stradone Sant’Agostino, a Genova. Il giovane è stato più volte accoltellato alle spalle. Trasferito in codice rosso in ospedale, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).