MEDA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla (dedicata ai disturbi del comportamento alimentare) e dell’anniversario di fondazione della Federazione Ginnastica d’Italia, si è svolto al PalaMeda un approfondimento e una riflessione sul tema dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione con medici, psicologi, educatori, sportivi, pazienti e famigliari. Di fronte ad oltre un migliaio di spettatori è stato presentato il progetto Fgi-Auxologico per una attività sportiva in salute. Sulle note di “Never be Alone” di David Guetta si è aperto il sipario di “Volteggiare liberi con il corpo e con la mente”, l’evento nell’impianto brianzolo inaugurato dall’esibizione del gruppo GpT della Pro Patria Bustese e condotto in tandem da Fabio Gaggioli e Max Andretta. La manifestazione pensata tra il work shop e il meeting sportivo comincia con un primo modulo di interventi e con i saluti istituzionali del presidente federale Gherardo Tecchi, del direttore generale dell’Istituto Auxologico Italiano Mario Colombo, della vicepresidente del Safeguarding Office FGI Novella Calligaris, dell’assessore al Welfare Regione Lombardia Guido Bertolaso, del sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio. L’applauso più grande lo riceve però un signore di 84 anni seduto sugli spalti. Si tratta di Giuseppe Ghezzi, atleta di livello internazionale negli anni ’60 tra le fila della Pro Lissone. Elisa Iorio, Martina Maggio, Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Manila Esposito e Angela Andreoli si sono poi esibite a trave, parallele asimmetriche e corpo libero; Annibale De Pieri, Federico Pozzato, Riccardo Villa, Nicola Bartolini, Tommaso De Vecchis, Achillo Montrasio, Yumin Abbadini e Ivan Brunello hanno incantato su anelli, sbarra e corpo libero; Alexandra Agiurgiuculese, Giorgia Galli e Gaia Pozzi della San Giorgio di Desio invece hanno portato la magia dei piccoli attrezzi, accompagnate dal vivo dal Trio Atmhosfere – Luca Rampini al pianoforte, Irina Solinas al violoncello e Lorena Vezzaro al violino – proprio come si faceva un tempo. Prima del secondo modulo di interventi lo speaker si collega in diretta con Martina Colombari che lancia un messaggio di speranza e di sostegno al lavoro di Auxologico e Fgi. La parola poi passa agli esperti ed è il turno del professor Leonardo Mendolicchio, direttore centro DCA Piancavallo e Meda, della presidente della commissione medico-federale Giovanna Berlutti e della direttrice centro obesità Auxologico Simona Bertoli. Ma la standing ovation è tutta per Igor Cassina, l’olimpionico medese, diventato da poco papà, che ha spiegato alla “sua” gente il rapporto con il cibo, dispensando consigli da campione ad atleti, famiglie ed allenatori. L’esibizione della Ritmica San Giorgio guidata da Elena Aliprandi dal titolo “Primavera” di Ludovico Einaudi e quella della Forza e Coraggio di Daniela Vergani su “Experience” dello stesso autore fanno da opening al terzo ed ultimo dibattito. Paolo Massa, presidente della associazione Artemisia-Una Voce per l’anoressia, Lelia Danesi, medico endocrinologo del centro DCA di Auxologico Meda, Wilma De Pieri, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Diaz e del Liceo Marie Curie, ed altre persone, tra pazienti e familiari, hanno portato le loro testimonianze, invitando tutti coloro che si trovassero di fronte a DNA o anche solo al sospetto di un disturbo a rivolgersi immediatamente agli specialisti. Il finale è stato tutto della Ginnastica Meda che con Maurizio Allievi e il suo splendido staff ha regalato alla Federazione Ginnastica d’Italia un 154° compleanno davvero indimenticabile.

– Foto Ufficio Stampa Fgi –

(ITALPRESS).

