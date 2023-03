ROMA (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per Giorgia Villa nelle finali di Coppa del Mondo di Artistica maschile e femminile in scena nella Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan. L’azzurra, nella finale alle parallele asimmetriche, si è piazzata seconda con un 14 netto, sette decimi in meno della cinese Qiu Qiyuan, oro con 14.700. Bronzo per l’olandese Sanna Veerman con 13.766. La bergamasca, entrata in finale come settima ginnasta, ha mantenuto alta la concentrazione confermando la routine e la posizione della qualifica. Giorgia Villa sarà di nuovo in gara domani in finale alla trave insieme a Viola Pierazzini, mentre Arianna Belardelli chiuderà il programma al corpo libero.

In mattinata impegnato anche Nicola Bartolini. Il campione del mondo al corpo libero di Kitakyushu 2021, ha portato sul quadrato azero un ottimo esercizio valutato con 13.433 punti, penalizzato da qualche imprecisione sull’ultima diagonale che lo hanno costretto alla quarta posizione.

Bronzo per Riley Loos con 13.733. L’americano, entrato in gara come ultimo ginnasta degli otto qualificati, è riuscito a scalzare l’atleta sardo – reduce da alcuni giorni di influenza – dal terzo gradino del podio virtuale dove si era assestato dopo l’esecuzione del kazako Milad Karimi che, con 14.200, ha vinto la medaglia d’oro. Piazza d’onore per l’ucraino Illia Kovtun con il personale di 13.933. Il talento della Pro Patria Bustese, durante la cerimonia di premiazione, ha ricevuto dall’organizzazione della terza tappa del circuito Fig World Cup il Premio eleganza “AGF Trophy”.

Appuntamento a domani mattina dunque con la seconda giornata di finali della Coppa del Mondo di Baku. Diretta su RaiPlay 2 dalle 9 del mattino. Su Rai Sport HD, invece, le differite saranno trasmesse lunedì 13 marzo dalle 15.30 e martedì 14 marzo dalle ore 18.00.

– Foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com