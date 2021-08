MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi di finale del “National Bank Open”, Wta 1000 da 1.835.490 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Dopo aver battuto Mertens all’esordio, l’azzurra si è sbarazzata anche dell’argentina Podoroska, sconfitta in due set, 6-2 6-4. Negli ottavi Giorgi sfiderà Petra Kvitova, settima testa di serie del torneo. Fuori a sorpresa l’ucraina Svitolina, terza favorita a Montreal, battuta 3-6 6-3 6-2 dalla britannica Konta, e la rumena Halep, sesta testa di serie, sconfitta 2-6 6-4 6-4 dalla statunitense Collins.

Esordio negativo per Denis Shapovalov al “National Bank Open”, quinto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 2.850.975 dollari, in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. Il canadese, quinto favorito del torneo, è stato sconfitto nettamente in due set (6-1 6-4) dallo statunitense Frances Tiafoe, in tabellone come lucky loser. Eliminato al 2° turno anche Alex de Minaur: l’australiano, 12esima testa di serie, è stato battuto 6-1 6-1 dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Avanza agli ottavi senza giocare, invece, Hubert Hurkacz: il polacco, settimo favorito del seeding, ha beneficiato del ritiro del giapponese Kei Nishikori.

