NAPOLI (ITALPRESS). “E’ evidente che se uno immagina dei tassi di crescita del 3, 4, 5% è fondamentale che il sud dia il suo contributo. Senza il sud è matematicamente impossibile crescere”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, questo pomeriggio a Napoli, nella sede partenopea dell’Unione Industriali, per partecipare ad un incontro dal titolo “Politiche industriali e attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno e in Italia”. “E’ chiaro ed evidente che c’è un potenziale inespresso al sud. L’intelligenza non è messa a frutto qui, i giovani vanno all’estero e diventano protagonisti altrove. Questa ricchezza perché la facciamo disperdere in questo modo? “Al sud – prosegue Giorgetti – bisogna elevare lo standard del livello di insegnamento universitario, fare ricerca di altissimo livello. Le risorse ci sono, bisogna metterle a sistema. Bisogna creare delle condizioni di legge e culturali, c’è necessità di un contesto credibile e un ambiente favorevole all’attività di impresa”.

(ITALPRESS).