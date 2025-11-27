Gioco responsabile, serve cambio di passo dell’industria

ROMA (ITALPRESS) - Il mondo del gioco in Italia presenta ancora un quadro complesso e polarizzato, dove persistono percezioni negative radicate nel tempo e dove il concetto di gioco responsabile, sebbene ampiamente noto, fatica a tradursi in pratiche efficaci. E' quanto emerso dalla ricerca realizzata da Ipsos, basata su interviste a soggetti istituzionali e a operatori del settore, presentata nel corso del primo Forum della Fondazione FAIR. mec/fsc/gsl