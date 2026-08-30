Giochi Mediterraneo, Landi “Porterò nel cuore lo stadio di Taranto”

TARANTO (ITALPRESS) - "La partita poteva andare meglio. Loro hanno fatto una grande gara, trovando anche dei gol inusuali, ma non possiamo rimproverarci nulla perché abbiamo dato tutto quello che avevamo". Così Jacopo Landi, calciatore dell'Italia, al termine della sfida per la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. "È un'esperienza che porterò nel cuore. Questo stadio mi rimarrà dentro e anche la gara contro il Kosovo è stata bellissima, soprattutto per l'atmosfera che abbiamo vissuto e per il sostegno del pubblico", ha aggiunto l'azzurro. xt8/gm/mca2