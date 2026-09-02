Giochi Mediterraneo, Fantini “Oro emozionante, gareggiare in casa sempre bello”

TARANTO (ITALPRESS) - «Gareggiare in casa è sempre bellissimo, davvero emozionante. Ringrazio Taranto e il gruppo dei Carabinieri, lo sport dà tanto nella vita». Così Sara Fantini, medaglia d’oro nel lancio del martello ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, racconta le emozioni dopo il successo conquistato davanti al pubblico pugliese. «È stata una gara particolare - aggiunge l’azzurra -. Avevo sottovalutato un po’ il finale di stagione e poi mi sono scontrata con la stanchezza». Una condizione che non le ha impedito di conquistare il titolo, al termine di una prova che la stessa Fantini definisce tutt’altro che scontata. «Peccato, perché questa era la stagione in cui ho avuto la media più alta», sottolinea la martellista, consapevole del percorso compiuto durante l’anno. La soddisfazione per il risultato ottenuto a Taranto resta però grande: «Sono felice per questa medaglia. La vittoria non era scontata e sono molto contenta». xt8/gm/azn