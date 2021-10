ROMA (ITALPRESS) – “Nel periodo della pandemia quando ha chiuso l’impresa legale ha trovato spazio quella illegale, una organizzazione gestita da un soggetto mafioso che e’ capace di accogliere una clientela che non ha trovato l’interlocutore nello Stato. L’organizzazione mafiosa ha una rete enorme e lo notiamo anche nel gioco online dove i siti sono migliaia. Noi abbiamo una legge efficace ma manca probabilmente il controllo, rilevare i siti illegali determina una attivita’ enorme ed e’ su questo che bisogna impegnarsi molto, l’Agenzia dei Monopoli lo sta facendo ma e’ un lavoro enorme perche’ questi siti spesso non hanno una nascita nel nostro paese”. Lo ha detto Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, intervenendo all’evento “Gioco pubblico, legalita’ e tutela dei consumatori” organizzato da Lottomatica. “Ci accorgiamo che la prima piattaforma la rete ‘ndranghetista la costituisce in Austria e poi la trasferisce a Malta, queste piattaforme vengono costituite in moltissimi paesi – ha spiegato – perche’ esistono paradisi fiscali ma anche normativi dove non sono estranei gli stessi paesi Ue”.

(ITALPRESS).