I giocatori del Monza Dany Mota e Petagna in visita ai bambini del San Raffaele

MONZA (ITALPRESS) – I calciatori del Monza, Dany Mota e Andrea Petagna, hanno regalato ai bimbi del reparto di Pediatria dell’IRCCS Ospedale San Raffaele (Gruppo San Donato) e ai pazienti del reparto di Oncologia della Linea Arianna, un pomeriggio davvero speciale.

L’iniziativa fa parte delle attività di umanizzazione delle cure, promosse dalla GSD Foundation ETS. I due attaccanti biancorossi hanno donato tantissime uova di Pasqua ufficiali dell’AC Monza ai degenti, in un gesto di vicinanza e solidarietà in vista delle imminenti festività pasquali. “Con questa iniziativa vogliamo dimostrare ancora una volta quanto il nostro club sia legato al territorio e attento alle persone che stanno affrontando un momento di difficoltà”, dichiara la società biancorossa. “Siamo certi che la presenza dei nostri giocatori porterà un momento di gioia e spensieratezza a questi grandi eroi”.

Dany Mota e Andrea Petagna, figure di spicco della squadra brianzola, si sono resi immediatamente disponibili per questa importante iniziativa sociale che conferma l’impegno dell’AC Monza nelle attività benefiche sul territorio. La GSD Foundation ETS ringrazia in particolare il presidente del Monza Adriano Galliani e la moglie Helga Costa per aver organizzato l’evento.

-Foto RCCS Ospedale San Raffaele-

(ITALPRESS).